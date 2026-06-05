„Ich musste erst einmal darüber schlafen“, erzählt Andrea Mandl-Binder. Die Schneidermeisterin aus St. Ruprecht an der Raab ist eine der wenigen Herrenschneidermeister der Steiermark. Von der Bundesinnung wurde sie darum für die Teilnahme am Europäischen Meisterschneiderkongress (EMTC) ausgewählt, der heuer in Graz stattfand.

Die Schneidermeisterin aus St. Ruprecht an der Raab setzte dabei auf edle Materialien und Perlenstickerei © Privat

Höhepunkt war die Galanacht der Mode. Bei einer internationalen Modenschau präsentierten vier Länder (Schweiz, Deutschland, Niederlande und Österreich) ihre Modelle für Damen und Herren. Mandl-Binder durfte Österreich mit dem Herrenvergleichsmodell vertreten. Jedes Land bekam dafür den gleichen Stoff. „Ich war mir zuerst unsicher, das Niveau ist sehr hoch. Aber so eine Chance hat man nur einmal im Leben, darum habe ich zugesagt“, berichtet die 54-Jährige.

Das Herren- und Damenmodell aus Österreich © Michael Schnabl

„Einmal durchschnaufen“

Einmal durchschnaufen hieß es allerdings, als sie das Paket mit Stoff geliefert bekam. Darin enthalten: Sechs Meter Anzugsstoff in der Farbe Violett. „Ich hab mir gedacht, was soll ich daraus für einen Herren mahen“, erzählt die St. Ruprechterin, die seit 2017 ihr „Schneider-Atelier am Hof“ in Wolfgruben führt.

Bei der Präsentation der Herren- und Damenmode am Catwalk © Petrarca Photography

Geworden ist es dann ein Dreiteiler. In 80 Stunden schneiderte sie eine Herrenhose samt Gilet und Gehrock. Dabei setzte sie auf Kreativität und Liebe zum Detail.

Andrea Mandl-Binder mit Designer und s’Finks-Inhaber Herbert Traumüller © Privat

Die Besonderheiten sind etwa das „Cut-out im Rückenteil, die speziellen Kragenformen und edle Knöpfe und Perlenstickereien, Stecktuch und Plastron (Anm. eine Art Kravatte).“ Die Damenmode wurde von Designer und s’Finks-Inhaber Herbert Traumüller aus Graz gefertigt. Präsentiert wurden die Werke bei einem Paarauftritt.

Als Anerkennung gab es eine Urkunde samt Medaille © Privat

Als Ausgleich auf die Weide

Rund 500 Gäste verfolgten die internationale und nationale Modenschau im Grazer Congress. „Die Rückmeldungen waren überwältigend. Alle haben mir gratuliert“, blickt Mandl-Binder stolz zurück. Als Anerkennung gab es eine Urkunde und eine Medaille.

Besonderheit: Das Cut-out im Rückenteil © Michael Schnabl

2027 will sie auch wieder beim Haute Couture Austria Award teilnehmen (Bisher hat sie dreimal mitgemacht und kam zwei Mal unter die Top 12 Designerinnen Österreichs). „2026 lasse ich ihn wegen des Europäischen Meisterschneiderkongress aus“, erzählt sie.

Vier Länder präsentierten bei der Galanacht ihre Modelle für Damen- und Herrenmode © Privat

Und immerhin führt sie seit 2011 mit ihrer Familie ja noch eine Landwirtschaft mit 40 Murbodner-Kühen. „Andere Schneiderinnen gehen zum Ausgleich mit dem Hund spazieren, ich gehe auf die Weide oder in den Stall“, sagt Mandl-Binder und lacht.

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