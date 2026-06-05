Bei Schwerpunktkontrollen von Motorradfahrern auf der Großglocknerhochalpenstraße, auf der B87, B100, B106, B107, B110 und auf der B111 hat die Polizei am Donnerstag 66 Lenker wegen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt oder mit Organmandaten bestraft.

Bei 30 weiteren Bikern wurden verkehrsrechtlichen Übertretungen festgestellt. Auch dafür hagelte es Anzeigen und Geldstrafen.

Aktion wird wiederholt

Dieser Verkehrsschwerpunkt diente zu Beginn der Motorradsaison der Erhöhung der Verkehrssicherheit beim Motorradfahren auf diesen beliebten Ausflugsstraßen und wird in unregelmäßigen Abständen wiederholt.