Der Vertrag für Rennen im US-Staat Nevada wurde um zehn Jahre verlängert, wie Formel-1-Präsident Stefano Domenicali mitteilte. „Seit der Premiere 2023 war dieses Event außergewöhnlich und hat sich schnell als Top-Ziel für großartiges Racing, Weltklasse-Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer, A-Promis und Influencer etabliert“, sagte der Italiener.

Allein die drei Rennen seit der Rückkehr nach Las Vegas sollen der Region einen wirtschaftlichen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar (2,75 Mrd. Euro) beschert haben. Der diesjährige Grand Prix findet am 21. November statt. Max Verstappen hat im Red Bull bisher zweimal gewonnen, George Russell holte im Mercedes 2024 den Sieg. An diesem Wochenende macht die Formel 1 in Monaco Station.