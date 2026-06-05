Musik, Kabarett, Theater, Literatur und Ausstellungen: Das Kulturhaus Knittelfeld setzt auch in der Saison Herbst/Winter 2026/27 auf ein breit gefächertes Angebot für Kulturinteressierte aller Generationen. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Kulturreferentin Ingrid Adam-Kaltenegger und Kulturhausleiterin Marietta Wolf das neue Programm vor.

Unter dem Leitgedanken „Kultur in Knittelfeld lebt – von den Menschen, die sie mit Leben füllen“ versteht sich das Kulturhaus nicht nur als Veranstaltungsstätte, sondern als Ort der Begegnung, des Austauschs und der Lebensqualität. Entsprechend vielfältig gestaltet sich das Programm bis weit ins kommende Jahr hinein.

Musik, Kabarett und Theater

Der Saisonauftakt erfolgt im September mit einem A-cappella-Ensemble. Danach folgen mehrere Kabarettabende sowie eine musikalische Hommage an den unvergessenen österreichischen Liedermacher Georg Danzer. Aufgrund des großen Publikumserfolges wird außerdem die Kriminalkomödie „Halbpension mit Leiche“ des Theater Phoenix erneut aufgeführt.

Im November stehen gleich zwei musikalische Höhepunkte auf dem Programm: Wolfgang Ambros gastiert in Knittelfeld, ebenso die Edlseer mit einem volkstümlichen Konzertabend. Im Dezember folgt ein Auftritt von Nik P., während die „OldSchoolBasterds“ mit ihrem Programm „Vintage Christmas Music“ für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Einen besonderen Akzent setzt die Aufführung des Ballettklassikers Schwanensee, bevor das traditionelle Silvesterkonzert das Kulturjahr beschließt.



Auch 2027 wird das Kulturhaus seinem Anspruch auf Vielfalt gerecht. Jazzkonzerte, ein spannender Brückenschlag zwischen Jazz und Volksmusik sowie weitere Kabarettabende stehen auf dem Programm. Mit dabei ist unter anderem die beliebte Bühnenfigur Ermi Oma.

„KULToUR“-Fahrt nach Grappa

Bereits angekündigt wurden zudem weitere Höhepunkte für das Frühjahr. So dürfen sich Besucher auf Kabarett mit Alfred Dorfer und Benedikt Mitmannsgruber freuen. Freunde der Volksmusik kommen bei einem Konzert von Franz Posch und seinen Innbrügglern sowie heimischen Ensembles auf ihre Kosten.

Ergänzt wird das Kulturprogramm durch Vernissagen, Lesungen, Vorträge und die beliebte „KULToUR-Fahrt“. Diese führt diesmal in die oberitalienische Grappa-Region. Kurz vor Weihnachten steht zudem eine Fahrt zum Salzburger Adventsingen auf dem Programm.