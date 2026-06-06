Er ist in etwa 20 Zentimeter groß, trägt ein breites Grinsen im Gesicht, in den Augen glänzen Dollarzeichen. Was bis vor Kurzem noch eine alte Spraydose war, ist jetzt „GB“ – kurz für „Gingerbread-Man“. Der kleine Lebkuchenmann ist das Markenzeichen von Carina Voß aus Wagna.

Handbemalte Sneaker

Carina Voß ist das, was man eine „zeitgenössische Künstlerin“ nennt. Unter dem Künstlernamen „MA$K“ widmet sie sich farbenfrohen Pop-Art-Designs. „Kreativ war ich schon immer“, erzählt die 33-Jährige. Doch der echte künstlerische Durchbruch kam 2021 – mit handbemalten Sneakern, die über Social Media rasant durch die Decke gingen.

„Wöchentlich waren das damals bis zu zehn Verkäufe“, erinnert sie sich zurück. Dieser Erfolg bot ihr die Möglichkeit, die Kunst zum Hauptberuf zu machen. Ob Autos, Comic-Figuren oder Porträts bekannter Musiker – Carina Voß verziert die Schuhe ganz nach den Wünschen ihrer Kunden. Darunter befindet sich auch Prominenz: Die deutsche Schauspielerin Pia Tillmann, die Wiener Sängerin Virginia Ernst oder auch der österreichische DJ „Noon“ tragen Carinas Kunst an ihren Füßen.

Pop-Art bis nach Amerika

Doch bei handbemalten Sneakern blieb es nicht – Carinas Kunst zieren auch große Leinwände. Und so wurde der Keller zum kleinen Atelier umfunktioniert. Ihre Bilder verkauft sie über ihren Online-Shop sogar bis nach Amerika. „Einmal ging ein Verkauf bis nach Pennsylvania – und ein anderer nach Chicago“, erzählt die 33-Jährige.

Das Lebkuchenmann-Universum

Ihren Künstlernamen „MA$K“ wählte die Künstlerin wegen einer selbstgefertigten Maske, die an einen Fuchs erinnert und mit der sie anfangs auftrat. Doch diese sollte nicht ihr einziges Wiedererkennungsmerkmal bleiben – und so schuf sie etwas Neues: „GB-World“ – ein Universum, in dem ein Lebkuchenmann alles sein kann. Die Inspiration kam in der Vorweihnachtszeit, ein Lebkuchen-Anhänger für den Baum stach ihr ins Auge. „Jeder kennt Mickey-Mouse und Co. – warum also nicht auch einen Lebkuchenmann?“, witzelt die Künstlerin.

Ein spontaner Einfall – der sie bis auf die Art Expo in Graz führte. Dort präsentierte sie den Lebkuchenmann auf Leinwänden – mal als Freiheitsstatue, mal als prunkvollen König oder auch im fetzigen Cabrio. „Das Besondere: Der Lebkuchenmann kann alles sein – und auch für jeden etwas anderes bedeuten“, meint sie. Das Konzept geht auf, denn das Lebkuchenuniversum begeistert ihren Kundenstamm. „Meine Kunst ist für alle, die das ‚Normale‘ langweilig finden“, betont Carina.

Carina Voß „GB World“ auf der Art Expo in Graz © Carina Voß

Dreidimensionaler „GB“

Die „GB-World“ wächst ständig weiter: Inzwischen gibt es den kleinen Kerl auch als dreidimensionale Figur, gefertigt aus einer upgecycelten Spraydose, Modelliermasse und Acrylfarbe. „Eine Woche habe ich für den ersten Prototypen gebraucht“, erzählt sie und hält die Figur stolz in den Händen.

Die Figur „GB“ - gemacht aus einer upgecycelten Spraydose, Modelliermasse und Acrylfarbe © Carina Voß

Die handgemachten Unikate möchte die 33-Jährige für 300 Euro verkaufen. Um „GB“ in Serie bringen zu können, läuft aktuell ein Crowdfunding-Projekt. Doch viel wichtiger als der finanzielle Erfolg sei ihr die Leidenschaft: „Es geht darum, anders zu sein – und etwas in der Welt zu hinterlassen, was nur ich mache. Und mit GB habe ich die Möglichkeit dazu“. Der Keks, der für MA$K steht, wird auch nächstes Jahr wieder zu sehen sein – auf dem Open Art Festival in Wien.