Die Mittelschule Krottendorf-Gaisfeld feierte auch dieses Jahr wieder ihr Sommerfest. Bei dem abwechslungsreichen Programm wurden von den Schülerinnen und Schülern etwa Tänze zu ABBA geboten, dazu humorvolle Sketches und Zirkusakrobatik. Im Anschluss wurde das Stück „Krottimania“ von der Gruppe des Darstellenden Spiels aufgeführt, musikalisch begleitet vom Chor. „Die vielfältigen Aufführungen spiegelten das Engagement, die Kreativität und den Gemeinschaftssinn der gesamten Schule wider“, freute sich Direktorin Renate Ofner-Rucker. Am Ende gab es großen Applaus für die gelungene Veranstaltung.