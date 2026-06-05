2024 verstarb Erwin Piber, Gründer und langjähriger Obmann des Oldtimerclubs Weizklamm. Wie auch im Vorjahr organisiert der Club eine interne Gedenkfahrt. Zu seinem Gedenken veranstaltete der Club heuer eine Gedenkfahrt. Rund 50 Personen nahmen mit 31 Fahrzeugen an der Veranstaltung teil – darunter auch zehn Fahrzeuge des befreundeten Oldtimercubs aus Pinkafeld.

Ausgehend vom Gasthaus Allmer in Weiz ging es für den Konvoi nach Anger und von dort nach Gasen, in die zweite Heimat von Erwin Piber und zu seinen guten Freunden: Den Stoakoglern.

Diese bereiteten den „Oldies“ einen musikalischen Empfang. Auch ein Besuch im Stoani-Museum durfte nicht fehlen. Eine Stärkung gab es bei einem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Willingshofer, bevor Pfarrer Martin Waltersdorfer die Fahrzeugsegnung vornahm. Mit dabei beim Treffen war auch die Familie des verstorbenen Erwin Piber.

Danach ging es zurück, beim Buschenschank Leiner in Etzersdorf ließ man den Tag bei einer guten Jause ausklingen. „Es war wirklich eine wunderschöne Vereinsveranstaltung, wir bedanken uns bei allen, die teilgenommen haben“, betont Obmann Josef Niederhold.