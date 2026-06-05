Knapp gegen 5.30 Uhr morgens kam es im Gleinalmtunnel in Richtung Spielfeld zu einem Lkw-Brand im Bereich einer Pannenbucht. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben mittlerweile den Brand unter Kontrolle gebracht, aktuell gibt es vor Ort noch starke Rauchentwicklung.

Der Verkehr wird bis auf Weiteres über die S35 umgeleitet. Sobald ein sicherer Zutritt in den Tunnel möglich ist, machen sich Expertinnen und Experten der Asfinag ein Bild von den entstandenen Schäden. Nach aktuellen Informationen gab es bei dem Vorfall glücklicherweise keine verletzten Personen.

Nähere Infos folgen