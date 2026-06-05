Fronleichnam ist ein zentrales katholisches Fest, das die bleibende Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie feiert, also in Brot und Wein. Dieses Hochfest wird hierzulande mit feierlichen Prozessionen begangen. So auch in Kainach bei Voitsberg. Das Allerheiligste wurde von Pfarrer Winfried Lembacher, geschützt unter dem von vier Männern getragenen „Himmel“ und begleitet von Laternenträgern,, durch das Dorf getragen.

Mit bei der Prozession waren außer den Gläubigen auch die Blasmusikkapelle Kainachtal, der Kirchenchor Kainach und der Kameradschaftsbund Kainach. An vier Stationen, liebevoll geschmückten Altären, wurde das Evangelium verkündet und für die Pfarre, das Dorf und seine Bewohner gebetet. Zum Abschluss wurde in der Pfarrkirche der Gottesdienst gefeiert.