In einer ersten Alarmierung war noch von einer Explosion bei der Tankstelle die Rede. Doch wie es sich herausstellen sollte, war es beim angrenzenden Restaurant bei der Raststation Kammern aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall gekommen. Ersten Informationen zufolge gab es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr eine Verpuffung im Kellergeschoss.

Zwei Personen dürften dabei schwer verletzt worden sein, berichtet die Feuerwehr Seiz. Während die beiden Opfer notfallmedizinisch erstversorgt wurden, wurde wegen der unklaren Lage auch der Parkplatz evakuiert. Die Feuerwehren Seiz und Kammern, das Rote Kreuz und der Christophorus-Rettungshubschrauber waren am Unfallort.

Über die genaue Unfallursache und Näheres zu den beiden Verletzten konnte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstagabend noch keine Auskunft geben.