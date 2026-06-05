Neue EU-Verordnungen werden seit jeher gerne diskutiert – so auch die Regelung, die ab August 2026 in Restaurants kleine Einwegportionspackungen für Ketchup und Co. verbietet. Dahinter steckt der Gedanke, Ressourcen zu sparen und Müllberge einzudämmen, da entsprechende Erzeugnisse durch die Verwendung unterschiedlicher Kunststoffschichten sinnvolles Recycling kaum ermöglichen.

Ein komplettes Aus für die Kleinverpackungen bedeutet die Verordnung allerdings nicht: Bei Lokalen, in denen Essen mitgenommen werden kann, sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen wird es im Sinne der Hygiene weiterhin diverse Soßen, Dressings und Marmelade in den gewohnten Portionspäckchen geben. Im Kleine-Zeitung-Forum schwanken die Kommentare zwischen Lob und Unverständnis.

“Volle Kraft aufs Nebensächliche!“

Zu den Userinnen und Usern, die die anstehende Neuerung wenig begeistert, gehört „Aristokritos“. Laut Lesermeinung sollte die Bewältigung weltpolitischer Krisen im Mittelpunkt stehen, doch: „Nach den an PET-Flaschen festsitzenden Verschlüssen wurde endlich erreicht, dass kleine Päckchen aus Plastik nicht mehr verwendet werden. Dass täglich tausende neu produzierte Autos komplett in weiße Plastikhüllen verpackt (...) quer durch Europa gekarrt werden, ist dagegen eine vernachlässigbare Größe.“

Prinzipielle Zustimmung kommt von „tomtitan“, doch: „Man konsumiert öfter ein Packerl Ketchup als ein neues Auto.“ Indes findet „frikazoid“ den Umstand „sehr lustig“, dass „acht Blatt Wurst in einer Plastikverpackung, die fast so schwer wie der Inhalt ist“, für die Gesetzgebenden scheinbar kein Problem darstellen würde, obwohl dies im Vergleich zu Ketchup-Portionspackungen „ein Vieeeeelfaches an Plastikmüll“ produziere.

„Das Problem der EU“ ortet „pennpatrik“ wie folgt: „Sie kümmert sich um gastronomische Lieblosigkeit. Nicht um Migration, Wirtschaftsniedergang und andere wirklich wichtige Themen.“ Mehr Konzentration auf „wichtigere Baustellen“ wünscht sich auch „Hausverstand“. Während „logon 1“ die Diskussion mit einem Slogan (“Volle Kraft aufs Nebensächliche!“) befeuert, ist sich „Oberempörungsbeauftragter“ im Hinblick auf die Europäische Union sicher: „Die regulieren halt gerne.“

„Wie die meisten Entscheidungen der EU etwas Vernünftiges“

Trotz Unzufriedenheit in anderen Bereichen hat die neue EU-Verordnung im Forum durchaus ihre Fürsprecher – wie etwa die differenzierte Betrachtung von „steinmhe“ beweist: „So schlecht ist die Regelung nicht, aber die Prioritäten der EU sollten in der Entbürokratisierung liegen.“ Für „Lepus52“ ist der Sachverhalt eindeutig: „Ich verstehe die Kritik nicht und finde die Regelung gut. Nicht alles, was die Wirtschaft macht, regelt der Markt. In dem Fall hat der Konsument keine Wahlfreiheit.“

„Endlich“, zeigt sich „Andreastl“ mit der Neuregelung einverstanden, ebenso „chaim“: „Wie die meisten Entscheidungen der EU etwas Vernünftiges. Bravo.“ Worauf „umo10“ ergänzt: „Ein wichtiger Schritt für die Umwelt.“ Partei für das europäische Projekt ergreift auch „Imandazu“: „Die EU-Kritik wegen jeder Banalität ist zwar groß in Mode, aber sie ist fehl am Platz. In der EU bestimmen nämlich ausschließlich die Regierenden der einzelnen EU-Staaten, die sich dort von ihren Delegierten bzw. Kommissaren vertreten lassen.“

Schließlich steht für „Dr.B.Sonnenfreund“ in der Debatte statt Ideologie das Gastronomische im Mittelpunkt: „Ich selbst schätze weder die Einweg-Ketchup-Verpackungen noch die Packerl mit dem Kaffeeobers. Beides ist unpraktisch und man patzt sich leicht damit an. So gesehen habe ich kein Problem damit, wenn sie verboten werden. Echte Milch im Minikännchen zum Kaffee schmeckt außerdem besser. Es ist, wie es ist ...“