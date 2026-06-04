Nach dem schweren Unfall bei Wörschach am Vormittag krachte es am Donnerstagnachmittag neuerlich auf der Ennstal-Bundesstraße (B 320) – diesmal im Gemeindegebiet von Mitterberg-Sankt Martin. Im Kreuzungsbereich mit der L 712 stieß ein 89-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammen.

Der Pensionist wollte laut Polizei die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene B 320 auf Höhe Steinkeller überqueren, als es zu dem Zusammenstoß kam. Die beiden Unfallenker wurden unbestimmten Grades verletzt, ebenso die beiden Beifahrer im Auto des 19-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.

Rettungshubschrauber C14 im Einsatz

Die 85-jährige Beifahrerin des Pensionisten erlitt beim Unfall jedoch schwere Verletzungen. Sie wurde mit Rettungshubschrauber C14 ins LKH Schwarzach (Salzburg) geflogen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.