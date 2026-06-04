In Trieben kam es zu einem schweren Motorradunfall. Gegen 13.20 Uhr waren drei Motorradlenker auf der B114 in Richtung Hohentauern unterwegs. Als der 61-jährige Deutsche, der die Gruppe anführte, einen Pkw überholen wollte, kollidierte er mit einem weiteren Motorradfahrer.

Dieser – ein 58-jähriger Wiener – war gerade dabei, die gesamte Dreiergruppe zu überholen. Der Wiener verletzte sich bei der Kollision schwer und musste vom Roten Kreuz ins UKH Steiermark nach Kalwang eingeliefert werden.

Der 61-Jährige kam bei der Kollision nicht zu Sturz und blieb unverletzt.