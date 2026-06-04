Zu einem spektakulären Einsatz wurden am Donnerstagmittag Polizisten in der Obersteiermark gerufen. Gegen 12 Uhr suchten sie in Sankt Sebastian nach einem abgestürzten Paragleiter. Sie wurden in einem nahegelenen Waldstück fündig.

Der 31-jährige Oberösterreicher war in etwa 25 bis 30 Metern Höhe in einem Baum hängen geblieben und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Erst Einsatzkräfte der Feuerwehr Mariazell konnten den Mann aus seiner Not helfen.

Kleines Wunder

Wie durch ein Wunder blieb der Mann nach seinem Sturz aber unverletzt, auch das Rote Kreuz und der alarmierte Notarzt konnten keine Verletzungen feststellen.

Der Mann dürfte Riesenglück gehabt haben. Denn Ermittlungen der Polizei ergeben, dass der Mann zuvor mit seinem Gleitschirm von der Gemeindealpe gestartet war. In der Folge verlor er aus ihm unerklärlichen Gründen die Kontrolle über den Schirm und stürzte rund 200 Meter senkrecht in die Tiefe. Mehrfache Versuche, den Schirm wieder unter Kontrolle zu bekommen, scheiterten.

Die Polizei wurde über den Unfall informiert, weil ein nach dem 31-Jährigen startender Paragleiter den Unfall mitansah und der Exekutive meldete.