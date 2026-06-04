Die Polizei ist auf der Suche nach einem Täter, der in den frühen Stunden des Donnerstags in einem Autohaus in Seibuttendorf (Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz) eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Der bisher Unbekannte dürfte sich zwischen 1.20 und 1.30 Uhr auf das Gelände eines Autohauses geschlichen haben.

In der Folge soll er mit einem bisher nicht bekannten Werkzeug die Heck- und Frontscheiben von mehreren Autos eingeschlagen haben. Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt beim Autohaus abgestellt. Vom Täter fehlt bisher jede Spur.

Der Schaden soll sich auf knapp 30.000 Euro belaufen. Derzeit ist weder klar, wer dahinter steckt noch warum es zur Tat kam. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Informationen sollten an die Polizeiinspektion Wildon (Tel. 059133/6176) gemeldet werden.