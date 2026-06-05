Vergangenes Jahr sei der Premierminister in China in ein Pilzrestaurant gegangen. Dort würden Pilze serviert, die Halluzinationen hervorrufen, erklärte Samwel Karapetjan Anfang Mai vor Journalisten in Jerewan. „Ihm gefiel das. Nach meinen Informationen hat er eine Tonne mitgebracht.“ Premier Nikol Paschinjan klagte umgehend auf Gegendarstellung und Schadensersatz.

Das könnte gefährlich werden

Auch Milliardäre schrecken bekanntlich nicht vor populistischen Sprüchen zurück. Und Karapetjan, 60, drei Kinder, und laut Forbes 4,1 Milliarden Dollar reich, lärmt seit Monaten gegen den armenischen Regierungschef Paschinjan. Denn in der Südkaukasusrepublik herrscht Wahlkampf. Und Karapetjan, der sein Vermögen mit Investitionen in russische Einkaufszentren und Fabriken gemacht hat, posiert auf fünfstöckigen Wahlplakaten als möglicher neuer Premierminister. Zwar besitzt er noch die russische Staatsbürgerschaft und darf selbst nicht fürs Parlament kandidieren. Aber sein neugegründeter Block „Starkes Armenien“ liegt nach einer Gallup-Umfrage mit 14,9 Prozent hinter Paschinjans erklärter proeuropäischer Regierungspartei „Zivilvertrag“ (28,8 %) auf dem zweiten Platz. Und zusammen mit dem prorussischen Wahlblock „Armenien“ (12,1 %) und der euroskeptischen Partei „Blühendes Armenien“ (8,7 %) könnten sie Paschinjans „Zivilvertrag“ am 7. Juli an den Wahlurnen überflügeln.

Karapetjan wuchs in der armenischen Kleinstadt Taschir auf, ging Anfang der „wilden“ 90er-Jahre ins russische Kaluga, wo er begann, Einkaufszentren aufzubauen, und damit Milliardär wurde. 2016 kaufte sich seine Gruppe Tashir-Capital in Armeniens größten Stromkonzern ein. Und vergangenes Jahr stieg er vehement in die heimatliche Politik ein. Karapetjans Spitzenkandidat ist sein Neffe Narek, aber er hat noch mehr Unterstützung: Wladimir Putin persönlich bat Paschinjan, Karapetjan die Teilnahme an den Wahlen zu erlauben. Gleichzeitig setzen die Russen Armeniens europäisch gesonnene Regierung mit Drohungen unter Druck, dem Land kein Gas mehr zu liefern. Die EU aber veranstaltete Anfang Mai demonstrativ ein Gipfeltreffen in Jerewan, um Paschinjan zu unterstützen. In Armenien tobt ein Stellvertreterwahlkampf, Ausgang offen.

Westen gegen Russland

Und Paschinjan kriegt Flankenschutz auch aus dem prowestlichen russischen Exil. Das oppositionelle Enthüllungsportal „The Insider“ schrieb kürzlich, Karapetjan habe von Gazprom eine Villa an der Côte d’Azur praktisch geschenkt bekommen. Putins Mann in Armenien konterte wenig einfallsreich, aber umgehend: Paschinjan besitze ein Haus in Kanada. Der hat die nächste Fake-Klage gegen Karapetjan eingereicht. Noch ist unklar, welche Wahrheit den Wählern am Ende besser gefallen wird.