Verkehrsunfall Donnerstagvormittag auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Sillian. Es war kurz vor 11.45 Uhr, als ein 33-jähriger Österreicher mit seinem Kleinkraftrad bergwärts in Richtung „Leckfeldalm“ unterwegs war. Zur selben Zeit war ein 51-jähriger Österreicher mit seinem Mountainbike talwärts unterwegs. Im Kurvenbereich der Strecke auf einer Höhe von rund 1900 Metern kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Lenkern.

Bergrettung im Einsatz

Durch den Unfall zogen sich beide Männer schwere Verletzungen zu und wurden nach einer Erstversorgung durch die Bergrettung mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.