Da ist es wieder, das „Sparen im System“, das schon Türkis-Blau ab 2017 wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat. Es war nicht die erste Regierung, die dem Staat eine Schlankheitskur verordnete, aber jene, die besonders ambitionierte Ziele ausgab. So wollte man im Bundesdienst nur jede dritte Pensionierung nachbesetzen. Wundersamerweise ist das Gegenteil passiert. Die Ministerbüros sind weitergewachsen, der gesamte Personalstand stieg um 1000 Personen.

Wenn nun die Dreierkoalition wieder „im System“ sparen will, ist Skepsis geboten. Das Wollen ist weder dieser noch der damaligen türkis-blauen Regierung abzusprechen. Doch wo ist der Plan? Die bloße Ankündigung, nur um Einsparziele darstellen zu können, reicht nicht. Es sind Luftschlösser, auf die auch kein Budget gebaut werden sollte.

Wo soll denn gespart werden?

Damals wie heute will man ausgerechnet jene Bereiche ausnehmen, wo die allermeisten Bundesbediensteten arbeiten: Bildung, Sicherheit und Justiz. Das betrifft 85 Prozent des gesamten Personals. Es ist daher nicht plausibel, dass beim Rest in wenigen Jahren 2000 Planstellen gekürzt werden können, zumal gerade eben erst die Justizwache einen Alarmruf abgegeben hat, weil viele Planstellen unbesetzt sind. Und wollte nicht Finanzminister Markus Marterbauer die Steuerbetrugsbekämpfung deutlich stärken? Das wird eher auch nicht mit weniger Personal gehen. Also wo genau will die Regierung Stellen einsparen?

Das Bild, das die Regierung von „ihren“ Bediensteten zeichnete, offenbarte auch eine Geringschätzung, die korrekturwürdig ist. Neos-Klubchef Yannick Shetty erklärte, dass „jeder Beamte, der die letzten Jahre nur mehr Formulare gestempelt hat“, nicht mehr nachbesetzt werde. Das ist populistischer Blödsinn. Es gibt schlicht keine Heerscharen solcher Beamten, höchstens einige Überbleibsel.

Technologiesprünge bedingen meist personellen Mehrbedarf

Auch die Erklärung, wie man ohne Qualitätsverlust nur jede zweite oder dritte Stelle nachbesetzen will, überzeugt nicht. Vor sechs Jahren hieß es lapidar „Digitalisierung“, nun ist das Allzweckmittel die Künstliche Intelligenz. Doch wer das so vor sich hinsagt, macht den Gedankenfehler, dass die Anforderungen nicht stehen bleiben. Gerade bei der KI werden staatliche Investitionen in Infrastruktur und auch Personal nötig sein. Oder will man alle sensiblen Daten an Google übergeben?

Dabei haben die Politiker selbst erfahren, dass neue Technologien in ihren Büros den Personalbedarf haben steigen lassen, weil sich nun etwa Mitarbeiter eigens um Social Media kümmern müssen. Das muss die Politik auch anderen staatlichen Stellen zugestehen. Mag sein, dass KI langfristig Sparpotenzial hat, kurzfristig bedeuten Technologiesprünge aber meistens das Gegenteil.

Den Staat verschlanken und Personal reduzieren zu wollen, ist als Zielsetzung nicht falsch und angesichts des stärker werdenden Arbeitskräftemangels wohl alternativlos. Doch dazu sind konkrete Strategien und realistische Annahmen nötig, aber bitte keine Phantasmen.