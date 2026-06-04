Es gibt traurige Nachrichten aus der deutschen Filmbranche: Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers am Donnerstag bestätigte.

Axel Schreiber: Emotionaler Abschied

In den vergangenen Monaten soll Schreiber gegen eine schwere Krebserkrankung gekämpft haben. Am Mittwoch hat er diesen Kampf verloren. Seine Agentur erinnert sich an den Schauspieler und schreibt: „Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender.“

Seine Arbeit würde weiterhin an den deutschen Schauspieler erinnern. „Hier in unserer Welt hast du dir definitiv ein Denkmal gebaut; in deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns – deinen Mitreisenden. Du hast uns immer wieder zum Lachen, Fühlen und Weinen gebracht – Axel du hast unser Leben bereichert!“