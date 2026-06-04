Zu einer spektakulären Notlandung musste am Donnerstag ein 34-jähriger Hobby-Pilot in der Obersteiermark ansetzen. Der Mann war mit seinem Segelflugzeug von Kapfenberg bis nach Mitterndorf unterwegs. Aufgrund unzureichenden Aufwindes musste er den Flug jedoch kurzerhand abbrechen.

In Kindberg-Ost setzt der Mann demnach zu einer ungeplanten Landung in einem Getreideacker in Langenfeldgasse an. Mehrere Polizeistreifen machten sich sofort auf den Weg zum Landeplatz. Glücklicherweise konnte der Pilot sein Flugzeug unverletzt verlassen.

Lediglich am Flugzeug selbst wurde ein Schaden am rechten Flügel festgestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kindberg-Stadt standen für die Bergung des Flugzeugs im Einsatz.