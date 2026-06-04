Am Donnerstagvormittag kam es auf der B 320 in Wörschach im Bezirk Liezen zu einem verhängnisvollen Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Motorradfahrer wurde von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Der 23 Jahre alte Autolenker aus dem Bezirk Liezen war auf der Ennstalstraße in Richtung Schladming in einen Stau geraten und versuchte diesen zu umfahren. Dabei dürfte er den Motorradfahrer aus dem Bezirk Amstetten (Niederösterreich) übersehen haben. Dieser war auf der gleichen Spur unterwegs und kollidierte daraufhin mit dem Autofahrer.

Auch der Pkw wurde beim Zusammenstoß beschädigt © FF Wörschach

Der 40-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in die Diakonissenklinik nach Schladming geflogen werden. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die B320 musste im Bereich der Unfallstelle bis etwa 11.30 Uhr gesperrt werden.