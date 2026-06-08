Asmoah Gyan 2010, James Rodriguez 2014 oder Alexander Golowin 2018. Bei beinahe jeder WM schafft es ein junger Spieler, auf die große Weltbühne zu kommen. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko ist die Dichte an Talenten und potenziellen Weltklasse-Spielern wohl so groß wie schon lange nicht mehr.

Gruppe A: Gastgeber Mexiko kommt mit einem der größten Talente zum Turnier. Mittelfeldspieler Gilberto Mora (17) hat bereits sieben Länderspiele absolviert und steht noch bei seinem Jugendklub Tijuana unter Vertrag. Es sollen aber bereits einige Topklubs am quirligen Dribbler dran sein. Bei Gruppengegner Tschechien könnte Pavel Sulc (25) der große Durchbruch gelingen. Der Mittelfeldspieler von Lyon ist unumstrittener Stammspieler und könnte nach dem Turnier den Sprung zu einem Champions-League-Klub machen.

Auf Gilberto Mora ruhen Mexikos Hoffnungen © IMAGO

Gruppe B: Neben Topstar Alphonso Davies ruhen die kanadischen Hoffnungen auf Ismael Kone. Der 23-jährige Mittelfeldspieler von Sassuolo gilt als eines der größten Mittelfeldtalente der Welt. Im ersten Spiel trifft der Gastgeber auf Bosnien-Herzegowina, das mit einem jungen Kader die Reise angetreten hat. Flügelspieler Kerim Alajbegovic (Leverkusen), Innenverteidiger Tarik Muharemovic (Sassuolo) oder der Ex-Lafnitzer Ermin Mahmic (Slovan Liberec) wollen sich in den Fokus der ganz großen Klubs spielen. Auch die Schweiz ist mit viel Potenzial gespickt. Im Mittelfeld gilt es die Augen auf Johan Manzambi (Freiburg) und Ardon Jashari (Milan) zu richten.

Tarik Muharemovic und Kerim Alajbegovic © IMAGO

Gruppe C: Brasiliens Kader hat sich nach zuletzt enttäuschenden Endrunden einer Verjüngungskur unterzogen. Die schnellen Offensivspieler Endrick (Lyon) und Rayan (Bournemouth) sollen dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Bei beiden könnte im Sommer ein großer Wechsel anstehen. Reif dafür ist auch Ayyoub Bouaddi. Der 18-jährige Mittelfeldspieler von Lille entschied sich kurz vor dem Turnier für einen Nationenwechsel zu Marokko, sein Marktwert wird bereits jetzt auf 50 Millionen Euro geschätzt.

Ayyoub Bouaddi ist auf dem Weg zum Weltstar © IMAGO

Gruppe D: Die Hoffnungen der USA ruhen unter anderem auf Ricardo Pepi. Der 23-jährige Stürmer der PSV Eindhoven glänzt in den Niederlanden mit einer starken Torquote und soll vor einem Wechsel in die Premier League stehen. Mit richtig viel Talent ist die Türkei gesegnet. Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) und Can Uzun (Frankfurt) stehen zwar schon bei großen Klubs unter Vertrag, wollen aber jeweils noch einen Sprung machen. Ganz so weit ist Nestory Irankunda (Watford) zwar noch nicht, der 20-jährige australische Stürmer stand aber bereits beim FC Bayern unter Vertrag und will sich wieder für einen Weltklub empfehlen.

Ricardo Pepi soll für die Tore der USA sorgen © IMAGO

Gruppe E: Nathaniel Brown, Außenverteidiger von Frankfurt, könnte bei Deutschland in die Startelf rutschen. Der 22-Jährige zeigte mit guten Leistungen in dieser Saison auf. Sollte Brown gegen die Elfenbeinküste spielen, bekommt er es mit zwei richtig schnellen und quirligen Flügelspielern zu tun. Yan Diomande (Leipzig) und Bazoumana Toure (Hoffenheim) sorgten in der abgelaufenen Bundesliga-Saison für Furore und wollen dies auch bei der Endrunde tun. Noch dazu ist Innenverteidiger Ousmane Diomande von Sporting Lissabon seit Jahren auf dem Radar von Topklubs. Auch Ecuador hat mit Joel Ordonez (Brügge) einen talentierten Innenverteidiger in den eigenen Reihen.

Yan Diomande und Nathaniel Brown treffen auch bei der WM aufeinander © IMAGO

Gruppe F: Bei den Niederlanden ist Tormann Bart Verbruggen (Brighton) bereits bei der EM 2024 positiv aufgefallen, bei einem weiteren starken Turnier könnte der Wechsel zu einem Topklub folgen. Auch Gegner Japan hat mit Zion Suzuki (Parma) einen starken, jungen Tormann. Schweden ist vor allem im zentralen Mittelfeld mit viel Talent gesegnet. Der 20-jährige Lucas Bergvall hat bei Tottenham in der Premier League bereits einige Nachweise seines Könnens geliefert.

Bart Verbruggen glänzte bereits bei der EM 2024 © IMAGO

Gruppe G: Die Goldene Generation der belgischen Nationalmannschaft hat zwar zu Teilen den Zenit bereits überschritten, die neuen Spieler scharren aber bereits mit den Hufen. Allen voran Innenverteidiger Zeno Debast (Sporting Lissabon) trauen viele den Durchbruch bei diesem Turnier zu.

Zeno Debast soll eine neue Goldene Generation in Belgien anführen © IMAGO

Gruppe H: Der spanische Kader ist bereits gespickt mit jungen Stars wie Lamine Yamal und Pau Cubarsi. Auf den WM-Zug ist überraschend Marc Pubill aufgesprungen. Der Verteidiger war einer der Entdeckungen der Saison bei Atletico Madrid und könnte das auch in Übersee werden.

Im Klub Gegner nun Mitspieler: Lamine Yamal und Marc Pubill © IMAGO

Gruppe I: Die wohl größte Dichte an potenziellen Weltklassespielern findet sich in dieser Gruppe. Frankreich hätte wohl einen Kader an Zuhausegebliebenen zusammenstellen können, der ebenfalls um den Titel mitgespielt hätte. Warren Zaire-Emery und Bradley Barcola sind beide Rotationsspieler bei Champions-League-Sieger PSG und wollen bei dem Turnier zeigen, dass sie reif für mehr sind. Für ihren 18-jährigen Teamkollegen Ibrahim Mbaye, der für den Senegal aufläuft, gilt dasselbe. Die Afrikaner haben mit El Hadji Malick Diouf (West Ham) und Lamine Camara (Monaco) zwei weitere Spieler, die in der kommenden Saison wohl bei größeren Klubs unterkommen werden. Auch Norwegen hat mit Antonio Nusa (Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica) und Oscar Bobb (Fulham) drei Rohdiamanten in den eigenen Reihen.

Warren Zaire-Emery und Bradley Barcola kommen bei PSG oft von der Bank © IMAGO

Gruppe J: Auch auf Österreich warten einige potenzielle künftige Topstars. Argentiniens Mittelfeldspieler Nico Paz führte Como sensationell in die Champions League und könnte als Universalwaffe in der starken Offensive zum Einsatz kommen. Bei Algerien ist mit Ibrahim Maza (Leverkusen) wieder ein Deutschland-Legionär der Spieler, auf den es zu achten gilt. Der kreative Mittelfeldspieler entschied sich erst 2024 gegen Deutschland und für Algerien.

Nico Paz spielte bei Como stark © IMAGO

Gruppe K: Noah Sadiki aus der Demokratischen Republik Kongo war bei der sensationellen Premier-League-Saison Sunderlands trotz seiner nur 1,65 Meter Körpergröße unumstrittener Stammspieler und will Cristiano Ronaldo und Co das Leben schwer machen. Bei den Portugiesen ist mit Goncalo Inacio wieder ein Innenverteidiger von Sporting Lissabon ein heißes Eisen.

Trotz seiner Größe spielte Noah Sadiki groß auf © IMAGO

Gruppe L: Beim stargespickten englischen Team hat Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo von Manchester United wohl die größte Chance, sich in die absolute Weltspitze zu katapultieren. Bei Gruppengegner Kroatien ist mit Luka Vuskovic von Tottenham wohl das größte Innenverteidiger-Talent der Welt kurz davor, den ganz großen Durchbruch zu schaffen. Bei Ghana könnte Flügelspieler Abdul Fatawu von Leicester nach dem Turnier einen großen Wechsel vollziehen.