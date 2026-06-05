Pfingsten 2026 liegt hinter uns und damit auch für uns der Einsatz bei „Tutto Gas“ in Lignano. Wir haben ausführlich in einem Liveticker über alle Hintergründe und aktuellen Entwicklungen vor Ort berichtet, haben mit Einsatzkräften und Behörden gesprochen und auch alle möglichen Facetten versucht zu beleuchten.

Natürlich haben wir uns am Strand aber auch bei den Gästen umgehört, warum sie nach Lignano gekommen sind und wie sie es dieses Jahr empfunden haben – einen kurzen Zusammenschnitt des Ergebnisses findet ihr anbei in unserem Video. Conclusio: Keine Streitereien, super Stimmung, tolles Wetter! Zu sehen sind auch ungewöhnliche Angebote und die Schwierigkeiten, die Interviews im Meer unweigerlich so mit sich bringen.