Am Donnerstag veröffentlichte Herzogin Meghan in den sozialen Medien zwei Fotos ihrer Tochter – auf einem ist der royale Spross mit beiden Elternteilen, auf dem anderen alleine mit Blume zu sehen – und dem Begleittext „Unser Traummädchen. Frohen 5. Geburtstag, Lili“. Weitere Glückwünsche blieben ob der deaktivierten Kommentarspalte aus.

Nicht zuletzt wegen des sogenannten „Megxit“, dem Rückzug von Prinz Harry (41) und seiner Gattin Meghan (44) von ihren offiziellen Pflichten als Mitglieder des britischen Königshauses 2020, ist verhältnismäßig wenig über die beiden Kinder des prominenten Paares bekannt. Umso auffälliger ist dies im Hinblick auf die zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Auftritte ihrer Cousine Charlotte (11) und zwei Cousins George (12) und Louis (8), die Kinder des britischen Thronfolgers Prinz William und seiner Gattin, Prinzessin Kate.

Harry und Meghan: Umstrittene Namensgebung

Während Bruder Archie, der Erstgeborene von Harry und Meghan, im Mai 2019 noch in London das Licht der Welt erblickte, wurde Lilibet Diana Mountbatten-Windsor nicht im Vereinigten Königreich, sondern in Santa Barbara, im US-Bundesstaat Kalifornien, geboren. Dort hat sich die Familie vor rund sechs Jahren niedergelassen.

Benannt wurde die heute Fünfjährige nach ihrer Großmutter, der 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommenen Prinzessin Diana, sowie nach dem Kosenamen ihrer Urgroßmutter, der 2022 verstorbenen Königin Elisabeth II.. Da ebendieser innerhalb des britischen Königshauses wohl nur im intimsten Kreis verwendet wurde, kam es nach der Geburt des jüngsten Sprosses der britischen Royals zu einem Eklat. Hintergrund: Harry und Meghan sollen die damalige Königin nicht um Erlaubnis gefragt haben.