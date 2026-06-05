Schon in der Nacht bekam man in der Steiermark ein Gespür dafür, dass sich gerade etwas dreht. In der Obersteiermark gingen demnach Gewitter nieder, die ein Vorbote waren. Denn: Am Freitag trifft eine Kaltfront die Steiermark und die sorgt für kräftige Temperaturabfälle.

Seitens der Geosphere Austria heißt es: Bitte warm anziehen. Denn die Prognosemodelle zeigen, dass bereits am Vormittag die Kaltfront das Bundesland trifft. „Im Süden ist es in der Früh noch trocken und teils sogar aufgelockert, am Vormittag greifen dichte Wolken mit Regen allmählich auch auf diese Regionen über“, so die Prognose.

Sonne kommt zurück

In der Obersteiermark soll es im Laufe des Nachmittags zu regnen aufhören, die Sonne zeigt sich dann vereinzelt. Im Süden bleibt es hingegen länger trüb und nass. Erst am Abend soll sich die Lage bessern. Die Temperaturmaxima liegen jedoch lediglich bei 19 Grad.

Das schlechte Wetter ist aber nicht von Dauer. Schon am Samstag kommt der Sonnenschein und der wolkenlose Himmel in die Steiermark zurück. Nur im Laufe des Nachmittags kann es vereinzelt in der Obersteiermark zu lokalen Gewittern kommen, abseits davon soll es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen steigen wieder auf 25 Grad.

Am Sonntag gibt es Höchstwerte mit bis zu 27 Grad. Lokale Regenschauer sind die Ausnahme, im Bergland ziehen zudem einige Wolken durch. Ansonsten bleibt es schön und trocken. In der Obersteiermark kommt mäßiger bis lebhafter Nordwestwind auf.