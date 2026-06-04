Eskaliert die Situation in den steirischen Schulen? Hat das aktuelle Schulsystem noch Zukunft? Braucht es neue Antworten auf alte Probleme? Und bereitet die Schule niemanden mehr auf das wirkliche Leben vor? Nach der umfangreichen Bildungsserie mit zahlreichen Artikeln zu diesen Themen veranstaltet die Kleine Zeitung am 18. Juni um 18.30 Uhr eine Bildungsdiskussion, bei der Antworten auf diese Fragen debattiert werden sollen.

Neben der Moderatorin Marie Miedl-Rissner (Steiermark-Ressort) und dem Moderator Tobias Kurakin (ebenfalls Steiermark-Ressort) nehmen der steirische Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ), ein Vertreter des steirischen Landeselternverbandes (LEV), Schülervertreterin Elisabeth Baumgartner von der Schülerunion, Lehrervertreter Florian Gollowitsch und Schulsozialarbeiter Friedrich Mayer von der Caritas auf der Bühne Platz. Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den Neos wird an der Diskussion teilnehmen – er wird von Wien aus digital zugeschaltet werden.

Im Zentrum der Diskussion stehen die Rechercheergebnisse der Kleinen Zeitung und Fragen, die die Schule und ihr System als Ganzes beschäftigen. Anmeldungen für die Diskussion, die im Skyroom der Kleinen Zeitung am Gadollaplatz 1 in Graz stattfinden wird,, sind ab sofort bis 10. Juni möglich.