Fritz Willingshofer blickt auf turbulente Monate zurück. „Ich hatte in den letzten drei Monaten das Pech, dass ich jeweils eine Woche im Spital lag – im LKH Bruck, im LKH Weiz und im Klinikum Graz“, erzählt der Musiker des Stoakogler-Trios in einem Brief. Das berichtet die „Kronen Zeitung“

Was war passiert? Willingshofer hatte Anfang Februar einen leichten Schlaganfall erlitten. Aufgrund der schnellen Einlieferung ins Krankenhaus, der Diagnose und der Behandlung sind aber keine Schäden geblieben. Die Untersuchungen führten jedoch zu einer weiteren Diagnose.

Diagnose nach Behandlung

Demnach soll bei Willingshofer ein Hirntumor festgestellt worden sein. Dieser erwies sich jedoch als gutartig und konnte in Graz entfernt werden. Mittlerweile kann der Musiker auch über die Eingriffe lachen. Er erzählt: „Nach der Operation habe ich mich gefragt, ob ich nun einen Hohlraum im Kopf habe.“

Der Oststeirer zeigt sich besonders dankbar für die gute Betreuung und die rasche Hilfe. Er ist zutiefst beeindruckt und dankt den Rettungskräften sowie den Verantwortlichen im Gesundheitssektor für die geleistete Arbeit. „Danke, dass es euch gibt“, so Willingshofer im Brief.

Zwngspause für Willingshofer

Willingshofer hebt demnach auch die Qualitäten des österreichischen Gesundheitssystems hervor. „Es muss dir bewusst sein, dass dir im Ernstfall immer ein Arzt und die beste medizinische Technik zur Seite stehen – und das fast gratis.“ Während er im Ausland bereits einige abenteuerliche Krankenhausaufenthalte erlebte, ist hierzulande besonders gut behandelt worden.

Der Genesungsprozess dauert jedenfalls noch an. „Der Herr Professor hat mir eine Zwangspause für meine Hobbys verordnet. Zwei Monate lang muss ich die Finger von den Blasinstrumenten und der Drechslermaschine lassen“, sagt Willingshofer. Krankenhaus oder Ärzte will er trotz der guten Behandlung in nächster Zeit aber nicht mehr sehen.