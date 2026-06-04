In Gedanken vertieft sei sie gewesen, sagte eine Autofahrerin aus Klagenfurt der Polizei gegenüber. Deshalb fuhr die 79-Jährige mit ihrem Auto am Donnerstagvormittag um kurz vor 10 Uhr auf der Loibl Straße B91 von Kirschentheuer in Richtung Hollenburg auf der falschen Straßenseite.

Glück im Unglück: Niemand verletzt

Nach der Ausfahrt beim Kreisverkehr Kirschentheuer geriet sie auf die entgegengesetzte Fahrspur und fuhr somit als Geisterfahrerin in Richtung Hollenburg. In der scharfen Rechtskurve – weit nach der Draubrücke – kam ihr ein 73-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, die Lenker blieben jedoch unverletzt. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 79-Jährige wird der BH-Klagenfurt angezeigt.