Eine aufmerksame Hausbesitzerin trug dazu bei, dass es der Polizei gelang, mutmaßliche Einbrecher zu stoppen. Am Mittwoch hatten sich zwei Männer in den Mittagsstunden durch das Aufbrechen eines Schlafzimmerfensters gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Werndorf in Graz-Umgebung verschafft.

Die beiden durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen dabei Goldschmuck und Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit der Hausbesitzerin hatten der 42-jährige und der 24-jährige Tatverdächtige allerdings nicht gerechnet. Sie wurden auf frischer Tat ertappt und flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Slowenien.

Einbrecher lieferten sich Verfolgungsjagd

Mehrere Polizeistreifen rückten aus, bei starkem Reiseverkehr versuchte das Diebesduo, über die Autobahn zu flüchten. Die rasante Flucht endete für die beiden Kroaten mit klickenden Handschellen, wenig später konnten sie durch die Polizeiinspektion Spielfeld einen Kilometer nach der österreichisch-slowenischen Grenze bei Šentilj festgenommen werden.

Die Polizei konnte zudem mehr offensichtliches Diebesgut sicherstellen. Die tatverdächtigen Einbrecher wurden vorerst den slowenischen Behörden übergeben und befinden sich in Haft. Ein europäischer Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wurde erteilt. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen.