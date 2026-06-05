Was haben Internetsurfer, Feuerwehrleute, Reisende und Fußballfans gemeinsam? Für all ihre Anliegen gibt es Schutzpatroninnen und Schutzpatrone. Die neue Ausstellung „Heilige Alltagshelfer“ im Diözesanmuseum Graz beleuchtet die Welt der Heiligen und geht der Frage nach, ob diese nicht nur Figuren der Vergangenheit sind, sondern auch in der Gegenwart Begleiter für Herausforderungen und Hoffnungen sein können.

Was Heilige überhaupt ausmacht, wie Heilig- und Seligsprechungen ablaufen und welche Rolle Reliquien spielen, wird genauso thematisiert, wie die Symbolik die mit ihnen verknüpft ist. „Heilige sind Menschen, die besonderes Licht in die Welt bringen“, fasst es Direktor Heimo Kaindl in Worte, „sie sind Vorbilder, die ihren Glauben auf außergewöhnliche Weise gelebt haben – damals und heute“. Viele Heilige haben Mut zum Anderssein bewiesen. Sebastian war nur einer davon. Und auch Heiterkeit war so manchem Heiligen nicht fremd.

Alle stehen für unterschiedliche Lebensbereiche und durchaus moderne Anliegen: So gilt der beliebte heilige Antonius als Helfer bei verlorenen Gegenständen, die heilige Barbara als Schutzpatronin von Bergleuten und Tunnelbauern sowie der im Vorjahr als erster Angehöriger der Millennial-Generation heilig gesprochene Carlo Acutis als möglicher Patron des Internets.

Persönlicher „Heiligenhimmel“

Neben der Entstehung von Legenden, der Bedeutung von Heiligennamen und den zahlreichen Spuren von Heiligen im Alltag zeigt die Schau Bezüge zum Leben auf: „Wir haben uns gefragt: Welche Heiligen könnten heute besonders von Bedeutung sein?“, sagt Kaindl. Die Antwort fällt vielfältig aus: Von der Gelassenheit des heiligen Vitus bis zum Umweltengagement des heiligen Franz von Assisi reichen die Anknüpfungspunkte. Zum Abschluss können Besucherinnen und Besucher ihren persönlichen „Heiligenhimmel“ zusammenstellen.