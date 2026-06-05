Wenn auf den Dächern des Österreichischen Freilichtmuseums Stübing Handwerker zugange sind, geht es um mehr als um bloße Instandhaltung. Hier wird eine Kunst gepflegt, die über Jahrhunderte das Landschaftsbild geprägt hat und heute nur noch von wenigen beherrscht wird: das Decken von Schindeldächern.

Die Technik ist bereits über 3000 Jahre alt. Aufgrund des großen Waldbestandes war sie im Alpenraum einst sehr verbreitet. In den verschiedenen Regionen haben sich mehrere Varianten entwickelt: „Im Westen Österreichs waren es vor allem Legschindeldächer, im Osten folgten nach dem Strohdach im Laufe der Zeit sogenannte Scharschindeldächer“, erklärt Tobias Auer vom Team Erhaltung und Instandhaltung in Stübing.

Freiwillige Handwerker

Ein Bild davon kann man sich vor Ort im Freilichtmuseum machen. Bei den historischen Objekten gilt es, mehrere Hektar Dachfläche zu erhalten. Jedes Jahr werden freiwillige Handwerker zu einer Mitmachwoche eingeladen, um beim Erneuern zu helfen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, berufliche Querverbindungen gibt es dennoch häufig.

© Klz / Daniel Winter

Auch der Zimmerer Michael Pichler aus Voitsberg und der gelernte Tischler Hans Gross aus Eisenerz haben diesmal tatkräftig mit angepackt. Neben dem Erweitern ihres Wissens stand für beide vor allem der Spaß am gemeinsamen Tun im Mittelpunkt. Das Know-how wird dabei direkt auf dem Dach vermittelt – durch Zuschauen, Ausprobieren und die Erfahrung jener, die die Technik beherrschen. Es gibt freilich einiges zu beachten – vom richtigen Auflegen der Schindeln über ihre passende Überdeckung bis hin zum Positionieren der Nägel.

Penible Kontrollen

Schindeldach ist dabei nicht gleich Schindeldach: Bei der steirischen Version kommen etwa 50 Zentimeter lange Schindeln zum Einsatz, die genagelt verlegt werden. In der historischen Tiroler Variante liegen bis zu 80 Zentimeter lange Schindeln lose auf dem Dach, sie werden durch Holzstangen und Steine beschwert. „Einzelne Schindeln konnten so bei Bedarf gewendet oder ausgetauscht werden. Außerdem waren Nägel früher kostbar und nicht immer in ausreichender Menge vorhanden“, so Auer. Allerdings musste nach jedem Winter penibel kontrolliert werden, ob irgendetwas verrutscht war.

© Klz / Daniel Winter

Im Freilichtmuseum werden die historischen Vorbilder nicht vollkommen originalgetreu nachgebaut, die Legschindeln werden aus Sicherheits- und Wartungsgründen zusätzlich befestigt. „So bleibt das Erscheinungsbild erhalten, während der Pflegeaufwand reduziert wird“, erklärt der Experte. Als Material kommt aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit übrigens überwiegend Lärchenholz zum Einsatz. Selbst erfahrene Handwerker erkennen oft erst beim Spalten, ob sich daraus hochwertige Schindeln herstellen lassen. Die Kunst des „Schindelkliabns“ wird seit Generationen traditionell innerhalb einer Familie weitergegeben und ist als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt.

In Stübing wurde auf einer Dachfläche von rund 100 Quadratmetern übrigens etwa 8.000 Schindeln verarbeitet. Jeder neu gedeckte Dachabschnitt wird zu einem Stück gelebter Handwerksgeschichte – und zu einem Beitrag, damit dieses Wissen auch künftig erhalten bleibt.