Eskalation bei der Landjugend-Disco in der Nacht auf Donnerstag in Himmelberg: Ein 17- und ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen sowie zwei noch unbekannte Täter sind verdächtig, in der Nacht auf Donnerstag um kurz nach 1 Uhr einen 18-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen körperlich attackiert zu haben.

Er soll dabei unbestimmten Grades im Bereich des Gesichts und der Beine verletzt worden sein. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet.