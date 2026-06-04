Wieder Probleme wegen häuslicher Gewalt gegen eine Frau in Kärnten: Ein 45-jähriger Mann aus Villach ist verdächtig, am Mittwoch um 17.30 Uhr stark alkoholisiert seine 41-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung in der Draustadt mit einem Schlüsselbund geschlagen und dadurch unbestimmten Grades am rechten Arm verletzt zu haben.

Mann musste festgenommen werden

Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem verhielt er sich gegenüber den einschreitenden Beamten – trotz mehrfacher Abmahnung sein Verhalten einzustellen – derart aggressiv, dass er festgenommen werden musste.

Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.