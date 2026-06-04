Paul McCartney (83) hat soeben das Album „The Boys of Dungeon Lane“ herausgebracht - ein klassisches Alterswerk mit etlichen Songs, die Kindheits- und Jugenderinnerungen beschwören. So auch in der ersten Streaming-Single „Days We Left Behind“: ein Song voll Wehmut und Rückschau.

Mick Jagger (82) hat mit den Rolling Stones auch ein neues Album angekündigt, „Foreign Tongues“. Auf der ersten Vorab-Auskoppelung „In the Stars“ spielen Jagger, Keith Richards & Co. Rock‘n‘Roll wie eh und je. Im Video: Lausbubengesichter, die Band hat sich computergeneriert auffrischen lassen und sieht mindestens 50 Jahre jünger aus.

Soll man ein Alterswerk schaffen und Rückschau halten? Oder so tun, als wäre man der gleiche Mensch wie vor Jahrzehnten? Wer macht es besser? Der Beatle oder die Stones?