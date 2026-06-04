Ein letztes Mal steht Leo Kaufmann am Freitag gegen Wildon (19 Uhr) als Trainer an der Seitenlinie des USV Gnas, ehe seine erfolgreiche Zeit in der Südoststeiermark endet. Unter seiner Führung fixierte der lange Zeit als Abstiegskandidat gehandelte Verein den Klassenerhalt und kann am letzten Spieltag ohne Druck in die Partie gehen. „Das ist schon ein sehr gutes Gefühl und macht mich auch ein bisschen Stolz. Ich habe die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen und wir haben es gedreht. Die Jungs sind meiner Idee zu 100 Prozent gefolgt und ich war von Anfang an überzeugt, dass wir es schaffen können“, erklärt der Trainer.

In fünf Spielen holte der ehemalige Profi vier Siege mit den Gnasern und fixierte vorzeitig den Verbleib in der Landesliga. Wie es nun für ihn persönlich weitergeht, ist noch völlig offen. „Es hat noch keine Gespräche mit anderen Vereinen gegeben, aber es hat mir große Freude gemacht und ich bin nicht abgeneigt, wenn sich die passende Aufgabe anbietet“, erklärt Kaufmann. „Natürlich waren die vergangenen Wochen intensiv, aber ich bin in keiner Weise müde, sondern eher noch motivierter.“

Auch vom sportlichen Leiter des Landesligisten gibt es nur Lob für die Arbeit Kaufmanns. „Die Mannschaft mit Interimstrainer Leo Kaufmann hat wirklich geniale Arbeit geleistet und sich den Klassenerhalt mit diesen Leistungen mehr als verdient“, sagt Stefan Strohmaier, der mit den Kollegen bereits die Weichen für die kommende Saison gestellt hat. Ab Sommer wird Michael Rucker das Traineramt bei den Gnasern übernehmen. Bisher war der Coach bei Deutsch Goritz in der Oberliga Süd/Ost als Trainer aktiv.