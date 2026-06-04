Am Freitag (18.30 Uhr) entscheidet sich, wer Dritter in der Oberliga Nord wird. St. Peter-Freienstein liegt einen Punkt vor Kapfenbergs Amateuren – es kommt zum direkten Duell. „Wir spielen zu Hause und sind gut drauf. Wir wollen Dritter bleiben“, sagt Jürgen Auffinger, Trainer von St. Peter. Er weiß aber freilich um die Qualität der „jungen und sehr gut ausgebildeten Kapfenberger“.

Seit April hat Auffinger in St. Peter das Sagen. Und mittlerweile steht auch fest, dass der A-Lizenz-Trainer auch in der kommenden Saison den Oberligisten dirigieren wird. „Die Arbeit mit der Mannschaft macht einfach unheimlich viel Spaß“, sagt er. Außerdem wäre aus der Mannschaft enorm viel positives Feedback gekommen, das ihm einen Abschied schwer gemacht hätte. Aber nicht nur die Trainer-Entscheidung ist in St. Peter bereits gefallen, auch der Kader steht zu 90 Prozent. „Die Weichen für die nächste Saison sind gestellt“, sagt Auffinger. Nur auf der einen oder anderen Position gibt es noch kleine Fragezeichen. „Aber auch da sind die Spieler, die wir aktuell haben, die ersten Ansprechpartner.“

Duell mit DSV Leoben erwünscht

Das Ziel ist klar: „Wir wollen auch nächste Saison wieder vorne mitspielen.“ Gleichzeitig wird mit Argusaugen die Entwicklung in der Regional- und Landesliga beobachtet. „Ich wünsche es dem DSV echt nicht, dass sie absteigen. Aber einmal in der gleichen Liga zu sein, wäre schön“, sagt Auffinger.

Vom Aufstieg in die Landesliga träumt in St. Peter trotzdem keiner. „Wir sind in der Oberliga sehr gut aufgehoben“, sagt Auffinger. 42 Punkte bedeuten bereits jetzt Punkterekord in der Oberliga – besser war St. Peter-Freienstein in der Vereinsgeschichte noch nie. „Wenn es sich einmal ausgehen sollte, in die Landesliga aufzusteigen, dann nehmen wir das an. Aber ganz sicher nicht mit aller Gewalt.“