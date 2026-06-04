Wenn Murfeld-Obmann Markus Ettinger sagt, „es läuft“, dann untertreibt er stark. Ohne Punktverlust – am Sonntag (17 Uhr) wartet noch Unterpremstätten II – steigt man in die Gebietsliga Mitte auf. Die sensationelle Tordifferenz: 117:18. Und auch infrastrukturell ist einiges im Umbruch: Erst in dieser Woche wurde begonnen, auf der Anlage den neuen Kunstrasen zu verlegen. Gleichzeitig startet ein Akademieprojekt mit dem Oeversee-Gymnasium. „Von Stolz müssen wir nicht reden. Der Stolz ist zehn Meter über mir“, schwärmt Ettinger von seiner jungen Truppe. „Die Buben werden jetzt alle 18.“

Vor zehn Jahren hat man in Murfeld eine Kooperation mit der Fußballschule Raffl gestartet, Thomas Raffl hat noch heute die Hand über die Trainingsinhalte der 20 Jugendteams. „Im zehnten Jahr der Kooperation sind wir genau dort, wo wir sein wollen“, sagt Ettinger. Damit soll die Erfolgsgeschichte aber nicht vorbei sein. Perspektivisch wollen die Verantwortlichen Murfeld in der Unterliga sehen. „Wie schnell das geht, werden wir sehen.“ Bis auf Alessandro Raffl, Sohn von Thomas, der zum Studieren nach Portugal geht, haben alle Akteure ihre Verträge verlängert. Zwei Spieler werden die junge Mannschaft in der Gebietsliga unterstützen. Dass der Klassenerhalt mit „dieser Truppe“ nicht gelingt, kann sich Ettinger nicht vorstellen: „Vielleicht kann man ja vorne mitspielen und Richtung Unterliga schielen.“

Um es den großen Talenten aus der U17 und U18 leichter zu machen, im Erwachsenenfußball Fuß zu fassen, wird nächste Saison eine zweite Mannschaft in der 1. Klasse starten. Wenn der Kunstrasen fertig verlegt und die Anlage in Betrieb ist, wird Ettinger durchschnaufen. „Langweilig wird es dem Obmann mit 21 Mannschaften aber nie“, sagt er mit einem Augenzwinkern.