Scherzhaft könnte man von einem wahren „Cordoba“ der Außenpolitik sprechen: Österreich hat sich am Mittwoch im Match um einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat in den Jahren 2027 und 2028 gegen Deutschland durchgesetzt. Bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York erhielt Österreich 131 Stimmen, drei Stimmen mehr konnte Favorit Portugal für sich gewinnen. Deutschland ging im Rennen um die zwei westlichen Sitze leer aus. Für eine erfolgreiche Wahl war eine Zwei-Drittel-Mehrheit von 127 der 190 Stimmen notwendig.

Als das Ergebnis bekanntgegeben wurde, brach in der österreichischen Delegation Jubel aus. Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist das Mandat ein „großartiger Erfolg“. Die Delegation wurde von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) angeführt, die am Mittwochabend in der „Zeit im Bild 2“ zugeschaltet war.

Grund zum Jubeln für Österreichs UN-Botschafter Gregor Kössler und Meinl-Reisinger © APA/AUSSENMINISTERIUM/MICHAEL GRUBER

„Stimme Europas ist gewährleistet“

„Wir sind sehr, sehr stolz heute auf die Leistung Österreichs, auf die Diplomatie, auf das Team hier in New York“, sagt Meinl-Reisinger. Das „hartnäckige Dranbleiben, glaubhaft sein, ein Dialogpartner zu sein“ habe sich bezahlt gemacht. „Wir haben jetzt einen Platz, einen Sitz, eine Stimme am wichtigen Tisch des Sicherheitsrats und können damit Teil der Weltgemeinschaft sein und mitbestimmen, wenn es um Frieden, Sicherheit und Stabilität geht“, so die Außenministerin.

Meinl-Reisinger glaubt nicht, dass die Wahl Österreichs als eine Absage an die deutsche Außenpolitik verstanden werden kann. „Die Stimme Europas ist auf jeden Fall gewährleistet“, betont sie - in vielen Fragen hätten Deutschland und Österreich ähnliche Ansichten.

Veto „ein schwieriges Instrument“

Im Sicherheitsrat brauche es laut Meinl-Reisinger „Reformen, aber keinen Ersatz“. Sie führt in der „ZiB 2“ aus: „Die Welt heutzutage ist nicht mehr die gleiche wie 1945.“ Österreich könne viele kleinere Staaten vertreten, die wegen des zunehmenden Einflusses größerer Mächte besorgt seien. Unter „Reformen“ versteht die Außenministerin etwa mehr Effizienz und den Abbau von Doppelgleisigkeiten.

Das Veto von USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sei „ein schwieriges Instrument, gerade in der heutigen Zeit“, sagt Meinl-Reisinger. Einige dieser Staaten seien oft selbst Thema im Gremium und könnten durch ihr Veto blockieren. Ein Vorschlag wäre daher, „mehrere permanente Sitze zu vergeben und das Veto abzuschaffen“.

Regularien bei KI im Krieg

Neben Kindern in bewaffneten Konflikten und dem Kampf gegen den Klimawandel seien auch neue Technologien in Kriegen drängende Themen. Meinl-Reisinger erklärt: „Ich möchte jetzt nicht das Stichwort ‚Killerroboter‘ anbringen, aber natürlich ist das ein Thema - die Frage KI und Waffensysteme, da braucht es auch aus österreichischer Sicht ganz dringend Regularien.“

Die Kampagne für die Bewerbung hat den Österreich rund 20 Millionen Euro gekostet. Meinl-Reisinger kontert, man sei etwa im Vergleich zu Deutschland „kostengünstig gefahren“. Österreich bekomme durch das Mandat im UNO-Sicherheitsrat „ein ganz anderes Gewicht in der Welt“.