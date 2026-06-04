Von „Selbstanklage“ wird in manch einem Unternehmen gesprochen, wenn man in der ehrlichen Beurteilung der eigenen Arbeit erkennt, in der Vergangenheit nicht konsequent genug agiert oder zu wenig Qualität abgeliefert zu haben. Eine „Selbstanklage“ ist aus der rot-schwarzen Kärntner Landesregierung nicht zu hören – ihre Aktivitäten und Ankündigungen der vergangenen Monate sind aber dazu angebracht, diese als solche zu deuten.

Nach vielen Jahren gemeinsamer Arbeit will man nun das Bild einer Reformregierung zeichnen, die mutige, entschlossene Schritte in der Verwaltung und für den Standort setzt. Zum Teil sind das Maßnahmen zur Verschlankung von Strukturen, die man selbst erst aufgebläht hat, etwa im Landesdienst oder in Landesgesellschaften.

Vernünftige Ideen, fehlende Visionen

Von 185 „Zukunftsprojekten“ für Kärnten hat man nach der Regierungsklausur am Mittwoch berichtet. Neu ist davon wenig bis gar nichts, die eigene Arbeit soll jetzt aber besser „verkauft“ werden. Absichten werden wiederholt, Mut betont. Viele der genannten Maßnahmen sind vernünftig und positiv für das Land, eine echte Zukunftsvision fehlt jedoch. Was bislang an Reformen passiert ist, war nicht mutig, sondern notwendig. Erfolgreich ist die Regierung erst dann, wenn sie in Zukunft so konsequent handelt wie sie sich aktuell gibt.