Mehr als 17 Jahre waren Thomas und Lisa Müller im glamourösen Fußballgeschäft ein eher ungewöhnliches Paar. Bodenständig und ohne Drama gingen beide durch das Leben, mit Siegen und Niederlagen sowie dem Blitzlichtgewitter auf so mancher Veranstaltung. Nun berichtet die „Bild“, dass sich das Paar getrennt hat.

Das deutsche Medium fragte beim gemeinsamen Medienanwalt des Paares nach und bekam von Christian Schertz folgende Antwort: „Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.“

Im November 2009 gaben sich beide in Bayern das Ja-Wort – mit gerade einmal 19 Jahren. Während er beim FC Bayern zur Legende wurde, entschied sich Lisa Müller für eine Karriere als Dressurreiterin. Im August des Vorjahres wechselte Thomas Müller dann in die Major League Soccer zum kanadischen Klub Vancouver Whitecaps. Seine Frau blieb in der Heimat.