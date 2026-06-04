Am Freitag wird in Voitsberg ein abwechslungsreiches Programm geboten. Um 19 Uhr empfängt der Regionalliga-Meister die WAC Amateure. In der Halbzeitpause gibt es eine Meisterehrung für die zweite Mannschaft, die den Titel in der 1. Klasse holte. Nach dem Spiel folgt dann die große Meisterfeier des Vereins. „Martin Krienzer und unser Stadionsprecher werden das moderieren und die Spieler werden einzeln geehrt. Musikalisch sorgt ein DJ für Stimmung“, sagt Julia Meixner, Spielbetriebsverantwortliche der Voitsberger. Zudem gibt es eine Getränkeaktion, deren Erlöse der Jugend zugutekommen.

Sportlich hat man neben dem Titel auch noch den Punkterekord gebrochen und ist damit die erfolgreichste Regionalliga-Truppe der Geschichte. „Ich hatte eine Knieoperation und war die letzten drei Spiele nicht auf der Linie. Ich bin aber sehr stolz, dass die Trainingsintensität weiter so hoch war“, sagt Trainer David Preiß. „Drei Wochen bin ich noch auf Krücken. Mir war aber wichtig, für die neue Saison wiederhergestellt zu sein.“

Eine Saison, in der Kapitän Andreas Pfingstner nicht mehr dabei sein wird. Er bestreitet sein letztes Karrierespiel. „Er ist ein Unikat, hat die Mannschaft zusammengehalten und immer Verein und Spieler verstanden. Es ist sehr schmerzhaft, aber er wird die fußballfreie Zeit genießen und sicher auf Reisen gehen“, sagt Preiß.

Daniel Saurer hat seinen Vertrag verlängert, Maximilian Suppan wird im Sommer nach Deutschlandsberg wechseln. „Ich studiere dann in Kärnten Physiotherapie, daher hat das gut gepasst. Dass man mit einem Verein zwei Mal Regionalliga-Meister wird, kommt nicht so oft vor“, sagt Suppan.