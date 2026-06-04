„Gestandene Mannsbilder, und so wohlklingend“, zeigt sich Moderatorin Arabella Kiesbauer auf dem Hof des Kärntner Bauern Arnold begeistert, als sie von den Ingolsthaler Sängern mit einem Ständchen begrüßt wird. In der zweiten Vorstellungsrunde der 23. Staffel von Bauer sucht Frau auf ATV zeigt sich die Moderatorin aber nicht nur vom Gesang begeistert, mit dem Arnold auch die Hofdamen „bezirzen“ möchte.

Beim anschließenden Gespräch bei Zirbenschnaps mit Blick über die Bergwelt im Bezirk St. Veit/Glan entdeckt sie aber weitere Qualitäten beim Kärntner, als sie seine Oberarmmuskeln befühlt: „Der Name Arnold kommt nicht von ungefähr“, meint die Moderatorin mit einem Hinweis auf Arnold Schwarzenegger: „Du kannst die Damen auf Händen tragen.“

Glückliche Kühe

Der 58-Jährige hat sich die Muskeln zwar auch beim Hanteltraining, aber vor allem bei der harten Arbeit auf seinem Bergbauernhof auf mehr als 1000 Metern Seehöhe im Metnitztal erarbeitet. Seine Kühe sind dem gelernten Tischler, der besonders den Geruch des Zirbenholzes liebt,, wichtig: „Die Kühe betreut der Stier übers Jahr, der Glückliche“, erklärt der Kärntner mit einem Lachen. Er selbst bezeichnet sich als einer, der nicht viel redet, sondern lieber arbeitet und anpackt.

Zwischenzeitlich wird er sentimental, wenn er über seine schwere Zeit in der Vergangenheit spricht, als er sowohl seine ehemalige Partnerin, als auch seine Eltern und seine Schwester verstorben hat. Doch mittlerweile fühlt er sich bereit für eine neue Liebe, um nicht mehr wie jetzt muterseelenallein am Hof leben zu müssen. Auch wenn es lange her sei, hab er „das Küssen nicht ganz verlernt“, meint Arnold, der sich selbst als „zärtlicher Typ“ bezeichnet. Sollte die Richtige bei den Hofdamen dabei sein, möchte der begeisterte Motorradfahrer die gemeinsame Zeit nutzen, um etwas zu unternehmen und glücklich gemeinsam alt zu werden,

Bauer sucht Frau-Nachwuchs

Insgesamt suchen in der aktuellen Staffel drei Kärntner Bauern mit dem ATV-Format Bauer sucht Frau nach der Liebe ihres Lebens. Dass es funktionieren kann, beweisen unter anderem ein Kärntner und eine Steirerin: Manuel und Christina haben einander beim Abschlussevent der letzten Staffel kennen und lieben gelernt und erwarten mittlerweile sogar Nachwuchs.