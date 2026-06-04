Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Damen vom FC Oberes Feistritztal den Meistertitel in der Landesliga. Da durfte natürlich auch bei der Meisterfeier vergangene Woche ordentlich gejubelt werden. „Wir haben zum Abschluss noch einen Sieg geholt und die Mädels haben dann bis Mitternacht den Titel gefeiert“, sagt Trainer Matthias Pichler. Für das Team ist die Saison noch nicht zu Ende, es geht in die Aufstiegsrelegation für die zweite Liga. Dort warten der Meister aus Oberösterreich (Wallern/Krenglbach) sowie der noch nicht feststehende Meister aus Kärnten. „Wir spielen am 13. Juni in Birkfeld gegen die Oberösterreicher und hoffen auf die Unterstützung aus der ganzen Region“, sagt Pichler. Bei der Meisterfeier gab es diese schon, denn die beiden Fußballprofis Manfred Fischer (Austria Wien) und Sven Sprangler (Newport County) waren vor Ort, um den Meisterinnen die Medaillen zu überreichen. „Manfred Fischer wird sich vielleicht auch das Relegationsheimspiel anschauen“, verrät Pichler.

Das Ziel für die anstehende Relegation ist klar. „Wir haben seit zwei Jahren die Liga dominiert und wollen jetzt auch den nächsten Schritt gehen. Wir haben die Unterstützung von der Gemeinde und vom Verein und werden alles aufstellen, was es für die zweite Liga braucht. Dann wird das Sportliche entscheiden“, sagt Pichler. Die Relegation ist eine Gruppenphase mit drei Mannschaften, der Gruppensieger nach zwei Spielen steigt in die zweite Liga auf. Dort würden Duelle mit den Wildcats Krottendorf, dem GAK oder auch LUV Graz warten, was ein zusätzlicher Anreiz für die Damen aus der Oststeiermark ist.