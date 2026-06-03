Das Summer-Opening ist nicht nur Hochsaison für den Tourismus, auch die Einsatzkräfte sind an den fünf Tagen von Mittwoch bis Sonntag gefordert. Das nahm Landes- wie Regionalpolitik zum Anlass, am Mittwoch verdiente Persönlichkeiten rund um eine Lebensrettung vom Mai vergangenen Jahres zu ehren. Landeshauptmann Mario Kunasek und Bürgermeister Hermann Trinker sprachen drei Personen ihren besonderen Dank aus und lobten die „rasche und effiziente Zusammenarbeit aller beteiligten Rettungskräfte und der nahegelegenen Versorgung im Krankenhaus Schladming“.

Die Lebensretter mit Bürgermeister Hermann Trinker © KK

Was war passiert? Ein 30-jähriger Mann war kurz nach Mitternacht bewusstlos am Bahndamm liegend vorgefunden, mit einer offenen Becken- und Oberschenkelverletzung und stark blutend. Noch am Bahndamm erfolgt die Stillung der lebensbedrohlichen Blutung, nur durch einen großen Personaleinsatz seitens der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte er dann mittels Schleifkorbtrage bis zum Rettungswagen transportiert werden. Eine danach sehr rasch erfolgte Versorgung im Schockraum des Diakonissenspitals Schladming rettete ihm das Leben.