Die Polizei ist in Oberkärnten mit einem Fall von schwerem Diebstahl beschäftigt: Ein 21-jähriger sowie ein 26-jähriger Mann aus Spittal an der Drau stehen im Verdacht, während der letzten fünfeinhalb Jahre ihren Arbeitgeber regelmäßig bestohlen zu haben. Die Männer entwendeten Computerhardware und boten diese auf der Verkaufsplattform „Willhaben.at“ zum Verkauf an beziehungsweise verkauften diese auch. Der Eigentümer erstattete am Mittwoch Anzeige.

Geständig

Bei einer freiwilligen Nachschau bei den Beschuldigten konnte die Polizei Diebesgut sicherstellen. Die beiden Männer zeigten sich geständig. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt, dürfte aber im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Männer werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.