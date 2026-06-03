Schon früh kristallierte sich die TSG Hoffenheim als Favorit für die Verpflichtung von ÖFB-Legionär Patrick Wimmer heraus. Nun ist der Transfer auch fix. Der Offensivmann kommt von Absteiger VfL Wolfsburg zum Klub von Trainer Christian Ilzer und soll den Angriff verstärken. Laut Vereinsangaben unterschrieb der 25-Jährige bei Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. „Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee“, sagt TSG-Sportdirektor Paul Pajduch.

Wimmer selbst freut sich auf seine neue Aufgabe im Kraichgau. „Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball“, erklärte der ÖFB-Legionär. „Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde. Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können.“