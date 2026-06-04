Versuch Nummer drei hat geklappt. Gerhard Oleschko, Bürgermeister der Gemeinde Keutschach, muss 4517,70 Euro für Reisen, 7980 Euro für einen Sachverständigen und 23.679 Euro für Rechtsberatungen aus dem Jahr 2024 und 15.000 Euro aus dem Jahr 2025 an seine eigene Gemeinde zurücküberweisen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch mehrheitlich beschlossen.

Dabei handelt es sich um rund 51.000 Euro, die Oleschko ohne Gemeinderatsbeschluss rechtswidrig in den Jahren 2024 und 2025 auf Kosten der Gemeinde ausgegeben haben soll. Die von einer breiten Mehrheit getragenen Beschlüsse sollen ein Zeichen setzen. „Wir müssen ihm endlich sagen, dass sowas nicht geht“, machte Kontrollausschussobfrau Dorothea Seebacher (GEL) in der Sitzung klar. Ihr Ausschuss deckte diverse Ungereimtheiten auf, die Gemeindeaufsicht zeigte Oleschko daraufhin an. Der Bürgermeister, für den die Unschuldsvermutung gilt, muss nun innerhalb von zwei Wochen die Summe zurückzahlen. Passiert das nicht, beauftragt die Gemeinde eine Rechtsanwältin mit dem Privatbeteiligtenanschluss an Oleschkos Verfahren.

„Wer seine Hand hebt, ist für die Bevölkerung da“

Wie schon im März, als die „Rückholaktion“ zweimal mit einem Sitzungsabbruch endete, schilderten die Kontrollausschussmitglieder die Notwendigkeit der Rückzahlung: Oleschko habe das Geld hinter dem Rücken der Gemeinde und ohne nachvollziehbare Gründe verbraucht. „Jeder von Ihnen hier weiß, wie lange er für 51.000 Euro arbeiten muss“, meinte Ausschussstellvertreter Georg Tazoll (SPÖ), der die mitstimmenden Mandatare lobte. „Wer seine Hand hebt, ist für die Bevölkerung da.“ Alle 18 anwesenden Gemeinderäte aber wussten, dass die Chancen auf die Überweisung in den nächsten 14 Tagen trotzdem schlecht stehen.

Oleschko zahlt die Summe nicht, machte er bereits vor der Sitzung klar. An der Debatte und Abstimmung nahm er aufgrund seiner Befangenheit nicht teil. Doch bevor er den Saal verließ und nicht mehr zurückkehrte, äußerte er sich trotzdem: Die Rechtsberatungskosten seien Teil der laufenden Verwaltung, während Reisekosten unabhängig eines existierenden Budgets verrechnet werden können. Erneut betonte er, zum Wohle der Gemeinde gehandelt zu haben. „Ich arbeite lösungsorientiert“, sagte Oleschko. Mehrere Zuseher im Publikum begannen laut zu lachen.

Lob für ÖVP-Vizebürgermeister

Danach verließ Oleschko den Saal. An seiner Stelle nahm jemand Platz, der laut Koalitionsvertrag schon viel länger dort sitzen sollte, nämlich ÖVP-Vizebürgermeister Clement Leitner. Ihm sicherte Oleschko nach der Wahl 2021 laut Vertrag zu, das Bürgermeisteramt „zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Periode an einen VP-Mandatar zu übergeben“. Das wäre im März der Fall gewesen. Den Eindruck, Oleschko möchte sein Versprechen noch einlösen, hat in der Gemeinde derzeit aber niemand.

Dass Leitner zumindest die Sitzungsführung beherrscht, merkte am Mittwoch sogar die SPÖ an. „Danke, dass wir normal miteinander reden können“, sagte Mandatarin Maria Struger, die sich auch an die Keutschacher Bürgerinnen und Bürger im Publikum wandte: „Wir möchten hier nämlich nicht streiten, sondern einfach nur Gerechtigkeit.“ Keine Lacher, sondern Applaus war die Folge.