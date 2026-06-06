Während manche Fahrer das Fehlen eines Heimrennens beklagen, hat Red-Bull-Superstar Max Verstappen gleich fünf. In den Niederlanden geht mit dem Grand Prix in Zandvoort für ihn heuer eine Ära zu Ende, verschwindet das Rennen doch nach der Saison aus dem Rennkalender. Bleiben also noch die Spektakel im belgischen Spa-Francorchamps, dem Heimatland von Verstappens Mutter, das Rennen in Silverstone unweit des Red-Bull-Standorts Milton Keynes sowie das aus rot-weiß-roter Sicht Jahres-Highlight in Spielberg, der ursprünglichen Heimat Red Bulls. Und schließlich wartet auf den 28-Jährigen noch das glamouröse Treiben am Wochenende in Monaco – dem Wohnort des vierfachen Champions.

Die Wahlheimat teilt sich der Niederländer gleich mit mehreren Kollegen des Fahrerlagers, allen voran Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Wie sehr sich der RB-Star tatsächlich mit dem Lebensstil im Fürstentum identifiziert, ist eine andere Frage. Sportlich fühlte sich Verstappen in der Vergangenheit jedenfalls äußerst wohl auf den engen Gassen an der Côte d'Azur. Zwei Mal (2023, 2021) gewann er den prestigeträchtigen Grand Prix und stand 2022 ein weiteres Mal als Dritter auf dem Podium. Dass sich dieser Erfolg am Wochenende wiederholt, gilt aber als unwahrscheinlich, nachdem der 71-fachen Grand-Prix-Sieger der Motorsport-Königsklasse doch altbekannte Probleme zu schaffen.

Wie geht es mit Verstappen weiter?

Denn auf den engen Straßen im Fürstentum ist es ausgesprochen wichtig, die Unebenheiten und Kerbs gut auszugleichen. Genau das ist aber weiterhin die Achillesferse des Red-Bull-Boliden. „Leider ist das Bewältigen von Unebenheiten und Kerbs nach wie vor eine Schwachstelle unseres Autos“, gestand Verstappen. „Unter dem anderen Reglement – trotz eines komplett neuen Fahrzeugs – hat sich daran wenig geändert.“ Es sei ausgesprochen schwierig, den RB22 in Bezug auf Federung und Abtrieb richtig abzustimmen. Deshalb helfe manchmal nur noch Galgenhumor, wie der Niederländer scherzte: „Monaco wird richtig lustig. Ich glaube, ich brauche einen neuen Rücken.“

Aufgrund des Streckenlayouts mit vielen engen Kurven wird das Laden der Batterie und das folgende Managen der Energie in Monte Carlo zwar kaum Gespräschsthema sein, Gerüchte um die Zukunft Verstappens halten sich aber auch beim Grand Prix in Monaco. Nach dem vergangenen Rennen in Kanada stellte der Superstar klar, dass die Aufteilung von 40:60 in Bezug auf elektrische Energie und jener aus dem Verbrennungsmotor „das absolute Minimum“ sei, um weiterzumachen. „Ich weiß, wie sich andere Motorsportserien anfühlen können. Wenn man dann hierher zurückkommt, ist das nicht besonders schön“, erklärte er damals. Vor dem „Heimrennen“ im Fürstentum erteilte er einer möglichen Pause von der Formel 1 eine deutliche Absage. „Ich bin nicht der Typ dafür. Wenn ich aufhöre, höre ich komplett auf. Aber aktuell steht das nicht zur Debatte.“