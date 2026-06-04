Ein Naturschutzprojekt des Blauracken-Vereins zur Rettung der seltenen Blauracke im Raum Straden wird von der Billa-Stiftung „Blühendes Österreich“ über Pfandrückgabe-Spenden unterstützt. Das Projekt wird gemeinsam mit Bio-Winzer und Rinderhalter Edi Tropper jun. umgesetzt und läuft bis 2028.

Zwei Mobile Weideunterstände

Konkret konnten durch die Unterstützung der Billa-Stiftung zwei mobile Weideunterstände angeschafft werden, die den Tieren Schutz bieten und flexibel zwischen den weit verstreut liegenden Flächen im Talgebiet eingesetzt werden können.

Tanja Dietrich-Hübner (Vorständin Blühendes Österreich), Isabella Wieser, Bernard Wieser Verein LEiV, Maria Patek (Bundesministerin a.D. und Vorständin Blühendes Österreich) und Gábor Wichmann © Robert Harson

Das Ziel besteht darin, mithilfe von Weiderindern die Insektenvielfalt auf den Wiesen zu erhöhen und somit bessere Nahrungs- und Brutbedingungen für die Blauracke zu schaffen. „Das System könnte sich im Europaschutzgebiet als Alternative etablieren und den Wiesenerhalt stützen. Es gibt immer weniger Grünlandbetriebe und Mäher. Trotzdem müssen die Wiesen laut einer Gesetzesvorgabe im Europaschutzgebiet gemäht werden, damit sie ihre Qualität behalten. Es geht hier rund um Straden, Bad Gleichenberg, Kapfenstein, St. Anna am Aigen, Tieschen, Halbenrain, Deutsch-Goritz und Gnas rund 6000 Hektar Wiesen“, heißt es in einer Aussendung des Blaurackenvereins.