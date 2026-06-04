In knapp zwei Wochen wird die Zeit auf der Burg Oberkapfenberg für zwei Tage zurückgedreht. Zahlreiche große und kleine Gaukler, Hexen, Musiker und natürlich Ritter machen die mittelalterliche Burganlage hoch über der 21.900-Einwohner-Stadt am 20. und 21. Juni wieder zu ihrem Heim, wenn das beliebte Ritterfest wieder stattfindet. Heuer tut es das unter besonderen Vorzeichen, schließlich feiert man nach 25 Jahren bei der heurigen Ausgabe gleichzeitig ein Jubiläum.

Die Burg Oberkapfenberg wird für ein Wochenende wieder zur Hochburg der Mittelalterfans © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Wir freuen uns sehr auf dieses Jubiläum. Das Ritterfest lebt von den vielen Mitwirkenden und den Besucherinnen und Besuchern, die jedes Mal mit großer Begeisterung dabei sind“, fiebert Natalia Bauernhofer von der Burg Oberkapfenberg den Festlichkeiten bereits entgegen.

Auch in diesem Jahr rechnet man über das Wochenende hinweg mit tausenden Gästen, die ein abwechslungsreiches Programm erwarten.

Veranstalter und Stadt freuen sich schon auf die Jubiläumsausgabe des Ritterfestes © Stadt Kapfenberg

Alles Mittelalter

So sind unter anderem Ritterkämpfe, Musik, Theater, Artistik, Jonglage und Fahnenschwingerkunst geplant. Außerdem kann man sich von Zauberkunst verblüffen lassen, eine Greifvogelschau auf der Burgterrasse hautnah miterleben oder bei historischen Tänzen so richtig in das Mittelalter eintauchen.

Das Ganze verteilt sich dabei auf insgesamt sechs Bühnen. Auch der mittelalterliche Markt ist wieder Teil des Festes. Dort können die Gäste die mittelalterliche Welt aus Handwerk und kulinarischen Spezialitäten besser kennenlernen .

Auch die beliebten Greifvogelschauen sind wieder Teil des Programmes © Stadtgemeinde Kapfenberg

„Unser Ziel ist es, ein gut organisiertes Fest für Groß und Klein zu bieten“, meint Bauernhofer. Los geht es am Samstag um 11 Uhr, die Festivitäten dauern in etwa bis Mitternacht an. Am Sonntag startet das bereits um 10 Uhr und dauert bis 20 Uhr an. Eine Zufahrt zur Burg selbst ist nicht möglich, es gibt dort auch keine Parkmöglichkeiten, weshalb für Besucherinnen und Besucher ein Shuttle-Dienst eingerichtet wird.

„Bereicherung für die Burg“

Lob für das Fest gibt es auch von oberster Stelle: „Das Ritterfest gehört seit vielen Jahren zu Kapfenberg. Es bereichert die Burg Oberkapfenberg und ist für viele Familien ein fixer Termin. Das 25-jährige Jubiläum zeigt, wie stark diese Veranstaltung in der Region verankert ist“, sagt Bürgermeister Matthäus Bachernegg. Nähere Details zum Programm finden sich unter www.events.kapfenberg.at oder unter www.ritterfest.at.